إسبانيا.. إرتفاع عدد الوفيات إلى 22902 منذ بدء الجائحة والإصابات نحو 224 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، عن تسجيل 378 حالة وفاة و 3995 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الأخيرة.
وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للوفيات وصل 22902، بزيادة 378 وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 223759 منذ بدء الجائحة في إسبانيا.
أما عن حالات الشفاء، فقد أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أنه خلال ال24 ساعة الماضية تم شفاء 3 آلاف و353 ليصل عدد إجمالي حالات الشفاء إلى 95 ألف و708 حالة.
وفرضت إسبانيا، ثاني دولة في العالم بعد أمريكا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، إجراءات العزل العام للمرة الأولى في 14 مارس الماضي.
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