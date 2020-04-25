مقلب رامز جلال.. نجوم على “كرسي العذاب”

انطلق ليلة أمس الجمعة، برنامج المقالب الذي يقدمه الممثل رامز جلال، في نسخته الجديدة، بعنوان”رامز مجنون رسمي” ، واكتشف بذلك الجمهور طبيعة مقلبه على “كرسي العذاب”.

واستعان رامز جلال بالاعلامية “أروى”، لتوهم الضيوف أنهم في برنامج حواري، يجلسون فيه على كرسي متطور يكشف حقيقة أجوبتهم، دون معرفتهم أنهم بذلك وقعوا في شباك رامز جلال.

وبعد الوصول للفقرة الأخيرة من البرنامج الوهمي، يظهر رامز فجأة، قبل أن يؤكد لضيوفه أنهم مشلولي الحركة بسبب الكرسي، ويشرع في استفزازهم بكلامه وتحريكهم بشكل مرعب، وكهربتهم، وزرع الرعب في قلوبهم بثعابين.

ويتواصل المقلب بعدما يعتقد الضيف أنه قد انتهى نتيجة فك السوارات الشالة لحركته، غير أن مقلبا أخرا ينتظره، حيث يسقط في حفرة في الاستوديو، كما ينتظره سيل من المياه والصابون في الدرج قبل مغادرته.

وكانت النجمة المصرية غادة عادل، ضيفة رامز جلال في حلقته الأولى التي بثت في أول يوم لرمضان في معظم الدول العربية، في وقت شرعت فيه” ام بي سي5″ قبل أيام في بث بعض البرامج بغرض جذب المشاهد المغربي قبل بداية الشهر الفضيل.