لاعتبارات صحية وشرعية..المجلس العلمي الأعلى يفتي بجواز عدم تغسيل وتيمم المتوفين بكورونا

أصدر المجلس العلمي الأعلى، الهيئة المكلفة بإصدار الفتوى في المغرب، فترى إجازة عدم تغسيل المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد.

وأفتى المجلس بجواز عدم غسل وعدم تيمم المتوفى بسبب مرض كوفيد19، وذلك لاعتبارات شرعية وصحية.

وفي سياق متصل كان المجلس العلمي قد حسم والنقاش المثار بشأن الإجتماع للصلوات، خاصة صلاة التراويح، خلال شهر رمضان الذي سيكون المغاربة على موعد معه خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن الصلاة بالمنزل تعوضها، وأن الحفاظ على الحياة مقدم شرعا.

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وقال المجلس في بيان له الثلاثاء الماضي، بشأن شهر رمضان “إن الحفاظ على الحياة من جميع المهالك مقدم شرعا على ما عداه من الأعمال، بما فيها الاجتماع للنوافل وسنن العبادات”.

وخلص المجلس إلى أن استحضار الرضا بحكم الله تعالى من شأنه أن يحمي من أي شعور مخالف للأحكام المشار إليها، مهيبا بالناس أن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء لأن يعجل برفع البلاء وكشف الغمة.