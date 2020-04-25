12 حالة شفاء جديدة في المغرب ترفع الحصيلة إلى 498 وحالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، إلى 498 حالة، بعد تسجيل 12 حالة جديدة، بمعدل 12.8 بالمائة.

بالمقابل، تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 159 حالة بما يشكل نسبة 4.08 بالمائة من إجمالي عدد المصابين.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 3889 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، بعد تسجيل 131 حالة جديدة.

وكشفت وزارة الصحة الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 20723 حالة.