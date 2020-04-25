لا مصابون جدد بنصف جهات المملكة.. وبؤرة درعة تكشف المزيد والبيضاء تتجاوز الألف

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن ارتفاع جديد في حصيلة المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة، في آخر تحديث لها صباح اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 131 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال 16 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع الإصابات بالبلاد إلى 3389 حالة.

وتوزعت الحالات الجديدة بشكل أساسي بين جهة الدار البيضاء سطات التي سجلت 58 حالة إصابة جديدة، وتبلغ ما مجموعه 1040 حالة إصابة، فيما سجلت جهة درعة تافيلات 32 حالة جديدة لتبلغ 403 حالات.

أما جهة مراكش آسفي، فسجلت 16 حالة جديدة بإجمالي 818 حالة، فيما سجلت جهة فاس مكناس 4 حالات جديدة بإجمالي 503 حالات، و3 حالات جديدة سجلت بجهة طنجة تطوان الحسيمة بإجمالي 495 حالة.

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أما جهة الرباط سلا القنيطرة فسجلت حالتين إضافيتين، بإجمالي 299 حالة.

أما باقي الجهات فعرف إجمالي عدد المصابين بها استقرار، حيث استقر العدد في 78 بجهة بني ملال خنيفرة، و2 حالات بجهة الداخلة، و22 حالة بجهة كلميم واد نون، و4 بجهة العيون الساقية الحمراء، و175 بجهة الشرق، 50 حالة بجهة سوس ماسة.

تجدر الإشارة إلى أن الأرقام الواردة أعلاه هي الأرقام الإجمالية المعلنة من طرف الوزارة منذ بدء الأزمة دون احتساب حالات الوفاة والحالات التي غادرت المستشفى بعد تعافيها من المرض، حيث لا يتم نشرها تفصيليا على بوابة الوزارة.