عاجل..131إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 3889 في المغرب

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن ارتفاع جديد في حصيلة المصابين بفيروس كورونا في البلاد.
وقالت الوزارة، في آخر تحديث لها صباح اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 131إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال 16 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع الإصابات بالبلاد 3889حالة.
وأوضحت الوزارة، أنها سجلت 12حالة تعافي جديدة ليصل مجموع من انتصروا على الفيروس 489حالة، كما وصل عدد الوفيات إلى 159 بعد تسجيل حالة جديدة.
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