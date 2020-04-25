تونس: كورونا يفتح أبواب الابتكارات العلمية للشباب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت الحكومة التونسية إلى تحدٍّ ختاميّ للدّروس السّنوية في التخصّصات العلميّة في المدارس في مجال أبحاث وابتكارات على رأسها تصميم جهاز للتنفس الاصطناعي وصناعته محليا، وذلك بهدف دعم منظّمة الصحة العامة الهشة في تونس.

وتأتي هذه الدّعوة لفتح الباب أمام الطلبة والعلماء للابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي للتصوير الشعاعي، أو في مجالات أخرى مثل اختراع روبوت لفرز المشتبه بإصابتهم بالفيروس والبحث عن لقاح. وذلك بسبب النقص الكبير في أجهزة التنفس الاصطناعي المسجل في المستشفيات الحكومية والوقت الطويل الذي تستغرقه المناقصات الدولية لشراء هذه المعدات والطلب العالمي المتزايد عليها.

يقول عميد مدرسة المهندسين عارف المؤدب إنّه قام "فريق من الطلبة بإشراف من أساتذتهم وأطباء من المركز الاستشفائي بالمدينة بتطوير نموذج يعمل".

ويتابع المؤدب "للمرة الأولى نصنع هذه الآلة المعقدة في تونس وهذا يبرهن على أن هناك طاقة كامنة هنا، ينقص فقط الثقة والإمكانيات التي تتاح لنا خلال هذه الأزمة".

ويتوقع المهندسون الشباب أن ينجزوا في نهاية أيّار/ مايو صنع نموذج لآلتهم وأن يضعوا نسخا من المخططات الهندسية للعموم على الإنترنت.

كذلك، صمّم فريق مشترك من الباحثين الفرنسيين والتونسيين جهازا للتنفس الاصطناعي يمكن صنعه بواسطة الطباعة الثلاثية بما توفر من مواد أولية. وهو يسمح للدول الإفريقية خصوصا بصنع هذه الأجهزة إذ يعاني بعضها من نقص كبير في هذه المعدات الصحيّة.

ويوضح الطالب في اختصاص الهندسة خليل علّوش وهو مشارك في مشروع آخر في هذا المجال أنّ "كلنّا في وضع استنفار، لأننا نريد إنقاذ حياتنا وأرواح عائلاتنا"، مضيفًا أنّه "نستعمل كل المصادر المتاحة، وكفاءات المهندس التونسي في مجال آلات التنفس الاصطناعي هي في حد ذاتها مصدر مهم...أثبتت هذه الأزمة أنه بالإمكان أن نكون مستقلين إذا ما منحنا الثقة للشباب التونسي".

يتخرج من الجامعات التونسية سنويا آلاف الأطباء والمهندسين بمؤهلات يشهد لها دوليا ويغادر عدد كبير منهم البلاد نحو أوروبا ودول الخليج لأن الأجور في البلاد محدودة.

وتعكف مختبرات التحاليل الطبية في تونس على تحديد عدد المرضى يوميا في سباق مع الزمن لمحاصرة الجائحة. ونجح فريق من الأطباء للمرة الأولى في المنطقة في تحديد جين فيروس كورونا المستجد في تونس كمرحلة أساسية قبل الانتقال إلى عملية البحث عن لقاح.

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وباشر أطباء في معهد باستور الرائد في تصنيع اللقاحات في البلاد، أبحاثا أولية عن لقاح لهذا الفيروس.

يكشف مدير المعهد الهاشمي الوزير "العديد من الدول وصل إلى مراحل متقدمة لكن هذا لا يعني أننا سنضمن الحصول على هذا اللقاح سريعا بالنظر إلى الطلب عليه... لدينا مختصون يملكون هذه الكفاءات، وفي حال نجحنا سيكون أمرا رائعا".

بموازاة ذلك، طوّر مهندسون تونسيون برمجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لا تزال قيد التجربة، تقوم على تحليل صور الأشعة على الرئتين للكشف عن المصابين المحتملين بفيروس كورونا المستجد.

وقد تكون هذه البرمجية إن تم اعتمادها، مفيدة في مستشفيات المناطق الداخلية في البلاد التي تفتقد لمعدات إجراء التحاليل.

وقال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في حوار تلفزيوني إن "الأزمة عرّتنا" لكنها في المقابل "كشفت عن كفاءات" في ميدان التكنولوجيا "سنبني عليها" في محاولة لإنقاذ الاقتصاد الذي تضرّر كثيرا من قرارات الإغلاق التامّ.

وحثت الحكومة التونسية وعبر وزارة تكنولوجيا الاتصال والتحوّل الرقمي، على البحث في توظيف الذكاء الاصطناعي في طرق لمكافحة جائحة كوفيد-19 ونظمت معرضا افتراضيا للعلوم والتكنولوجيا والإبداع تحت شعار "صنع في تونس".

وأطلقت وزارة الداخلية مع انتشار فيروس كورونا في تونس روبوتا لحث التونسيين المخالفين لتعليمات الإغلاق التامّ في البلاد، على ملازمة منازلهم وعدم المغادرة إلا في الحالات القصوى.

وتعكف الشركة المصنعة للروبوت "اينوفا" على تطوير روبوت آخر يسهل عملية التواصل بين المريض وأفراد عائلته. كذلك، اعتمدت وزارة الصحة تطبيقا يمكن من إحصاء وربط عدد أسرّة الإنعاش المتوافرة في كل المستشفيات والتحكم فيها وتوزيع المرضى عليها.

وتؤكد الطبيبة جليلة بن خليل مساعدة رئيس قسم الإنعاش في المستشفى الرئيسي لعلاج مرض كوفيد-19 "يجب البحث في كل الطرق للخروج" من الأزمة.