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شكرا لقرائتكم خبر عن صد هجوم حوثي في الثوخب ـ حبيل يحيى بالضالع والان مع التفاصيل
السبت 25 أبريل 2020
صدت القوَّات المُسَلَّحَة الجنُوبيَّة في محور الضالع قطاع (الثوخب ـ حبيل يحيى) غرب محافظة الضالع، هجومًا حوثيًا.
وفي تفاصيل المعركة التي دامت مدة ثلاث ساعات، حاولت المليشيات الحُوثية التَّسلُّل إلى بعض مواقع القوَّات الجنوبيَّة، إلَّا إنَّها واجهت مقاومة عنيفة أجبرتها على التراجع.
ووجَّه سلاحي الدروع والمدفعيَّة ضرباتٍ قوية لمواقع العدوّ شرقي مديرية الحشاء ردًّا على هذا الهجوم أوقع خسائر في الأرواح والعتاد.
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