الحوثيون يقصفون أحباء حيس جنوب الحديدة

السبت 25 أبريل 2020

استهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، بالأسلحة الرشاشة المتوسطة.



مصدر محلي في حيس، ذكر ان المليشيات اطلقت نيران اسلحتها الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7، بشكل مكثف ومتواصل مستهدفة الأحياء السكنية خلال ساعات النهار.

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وأردف المصدر، أن بقايا جيوب المليشيات استهدفت بالأسلحة القناصة مزارع المواطنين في المديرية، وخلفت حالة من الذعر في صفوف المزارعين الذين اضطروا لترك مزارعهم والهرب للنجاة بأرواحهم.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية لم تلتزم بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار التي اعلنت عنها الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2018 ، وسجلت آلاف الخروقات والانتهاكات الحوثية في ظل تجاهل للمجتمع الدولي تجاه تصعيد المليشيات.