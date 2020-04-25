شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. انفجار عبوة من مُخلفات الحوثي يتسبب باستشهاد وإصابة 10 مواطنين والان مع التفاصيل

السبت 25 أبريل 2020 استشهد وأصيب 10 مواطنين، إثر جريمة إحتراق حافلة ركاب على متنها مدنيين بعبوة ناسفة زرعتها المليشيات الحوثية جنوب الحديدة.

وفي التفاصيل، أودى انفجار عبوة ناسفة من مخلفات مليشيات الحوثي في فجر الجمعة بحياة مواطنين اثنين واصابة 8 آخرين جنوب الحديدة وادى الإنفجار إلى إحتراق الحافلة. Advertisements وقالت مصادر محلية وطبية بأن عبوة ناسفة حوثية انفجرت بحافلة كانت تقل مسافرين في الصفارية بمنطقة الجاح مديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة. يذكر ان العشرات من المدنيين في الساحل الغربي قضوا وأصيب المئات نتيجة انفجار لعبوات وألغام مليشيات الحوثي التي زرعتها في طرقات ومزارع وبيوت المواطنين.

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