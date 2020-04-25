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شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية: هذا ما يمكن أن يكون نهجاً لجميعنا خلال الشهر الفضيل والان مع التفاصيل
السبت 25 أبريل 2020
قالت صحيفة خليجية، إن "الدين يسر" وهذا ما يمكن أن يكون نهجاً لجميعنا خلال الشهر الفضيل.
وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم السبت فالعادات الاجتماعية التي اعتدنا عليها ونتفاخر بها يجب أن نتجنبها هذا العام جراء الظرف الصعب الذي يستوجب الكثير من الصبر والتعامل الجدي بانتظار زوال الغمة واستئناف الحياة الطبيعية في الوقت المحدد".
ومضت"ورغم أن البعض قد يعتبر الأمر صعباً نوعاً ما، لكن التفكير في الغاية النبيلة المتمثلة بسلامة الجميع وحماية الصحة العامة من كل ما يمكن أن يهددها سيكون داعماً ومساعداً على أداء واجباتنا وفق ما يقتضيه الحال خلال هذا الظرف الدقيق.
وأضافت "نعيش أجواء روحية غاية في تطهير النفس البشرية والإحساس بالآخر وتقوية التراحم والمحبة والسلام مع الجميع، وهو ما يمكن التعبير عنه من خلال تجنب أي مؤثر سلبي على الصحة العامة، وسننجح ونتجاوز الظرف ونعبر الفترة الراهنة ونحن أقوياء كما هو حال وطننا دائماً".
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