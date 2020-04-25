خارجية بريطانيا تُعلن موقفها من إعلان التحالف وقف النار باليمن لمدة شهر

السبت 25 أبريل 2020

عبرت الخارجية البريطانية عن موقفها من إعلان التحالف العربي تمديد وقف إطلاق النار باليمن لمدة شهر.



وأكدت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، أن إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية تمديد وقف إطلاق النار في اليمن يساعد على تهيئة الظروف للتوصل لحل سياسي تفاوضي لهذا الصراع.

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كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أعلن، الجمعة، تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من 23 أبريل/نيسان الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قرار قيادة القوات المشتركة للتحالف جاء بناءً على إعلانها السابق بتاريخ 8 أبريل الجاري بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وأضاف المالكي أن القرار جاء كذلك بناء على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث وقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم والاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، واستئناف العملية السياسية.