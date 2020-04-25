- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في المغرب والان مع التفاصيل
السبت 25 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 159 حالة.
وأشارت الوزارة، في بيان، أنها سجلت 131 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 3889 حالة.
وأكدت شفاء 12 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 498 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 20723 حالة.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إصابات كورونا في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.