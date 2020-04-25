ارتفاع إصابات كورونا في المغرب

السبت 25 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 159 حالة.



وأشارت الوزارة، في بيان، أنها سجلت 131 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 3889 حالة.

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وأكدت شفاء 12 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 498 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 20723 حالة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.