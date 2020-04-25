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ارتفاع وفيات كورونا في إيران

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات في إيران والان مع التفاصيل

السبت 25 أبريل 2020

أعلن كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، السبت، أن عدد وفيات في البلاد ارتفع بواقع 76 وفاة ليصل الإجمالي إلى 5650 حالة. 

 

وأضاف، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أن إجمالي عدد المصابين بالمرض وصل إلى 89328 منهم 3096 في حالة حرجة.

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