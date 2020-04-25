شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في إيران والان مع التفاصيل

السبت 25 أبريل 2020 أعلن كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، السبت، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 76 وفاة ليصل الإجمالي إلى 5650 حالة.

وأضاف، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أن إجمالي عدد المصابين بالمرض وصل إلى 89328 منهم 3096 في حالة حرجة.

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