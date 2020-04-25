شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: المتعافون من كورونا معرضون لإصابة ثانية والان مع التفاصيل

السبت 25 أبريل 2020 قالت منظمة الصحة العالمية، السبت، إنه "لا دليل" حاليا على أن المتعافين من مرض "كوفيد-19" ولديهم أجسام مضادة غير معرضين لعدوى ثانية بفيروس كورونا المستجد.

وحذرت المنظمة، في بيان، من إصدار "جوازات حصانة" أو "شهادات أمان من المخاطر" لمن أصيبوا، وقالت إن هذا الأمر قد يزيد من خطر الانتشار، لأن هؤلاء الأشخاص ربما يتجاهلون الإرشادات.

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