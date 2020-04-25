شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 25 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، 25/نيسان/2020 تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما أعلنت تسجيل أربع وفيات.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 2892 إصابة. Advertisements وانتقل الفيروس إلى الكويت وعدد من الدول العربية عبر عائدين من إيران.

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