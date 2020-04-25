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الكويت تسجل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 25 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، 25/نيسان/2020  تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما أعلنت تسجيل أربع وفيات.

 

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 2892 إصابة.

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وانتقل الفيروس إلى الكويت وعدد من الدول العربية عبر عائدين من إيران.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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