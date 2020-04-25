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شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تسجل 17 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
السبت 25 أبريل 2020
أكدت وزارة الصحة الفلبينية، السبت، تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد وزيادة الإصابات بواقع 102.
وقالت الوزارة، في بيان، إن العدد الكلي للإصابات ارتفع إلى 7294 حالة والوفيات إلى 494 شخصا. كما تعافى 30 مريضا ليرتفع بذلك عدد حالات الشفاء إلى 792 شخصا.
كانت الحكومة الصينية قد أرسلت خبراء إلى الفلبين، مطلع الشهر الجاري، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا بالتزامن مع بحث السلطات تمديد الإغلاق الذي فرضته في الجزيرة الرئيسية للحد من انتشار "كوفيد-19".
وقال سفير الصين لدى الفلبين هوانج شيليان إن الفريق الطبي الصيني الذي يضم خبراء متخصصين في مكافحة الأوبئة يتمتع بـ"خبرة في مكافحة الوباء من الجبهة الأمامية بمقاطعة هوبي، التي ظهر فيها الفيروس أولا".
وكان الرئيس رودريجو دوتيرتي قرر تمديد إجراءات العزل الصحي الصارمة حتى نهاية أبريل/نيسان لاحتواء انتشار الفيروس.
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