إصابة ثلاثة من الطلبة اليمنيين في روسيا بفيروس كورونا

السبت 25 أبريل 2020

أصيب طلاب يمنيون من الدارسين في روسيا بفايروس كورونا مع وجود تخوفات لإصابة أكثر من 50 طالباً يمنيا بالفيروس بعد انتشاره في السكنات الطلابية.



وأكد الطالب هيثم مهيوب وهو أحد طلاب جامعة الصداقة إصابته هو وزميلين له بفايروس كورونا فيما لا يزال بقية الطلاب تحت الحجز والملاحظة مع احتمالية كبيرة لإصابتهم بالفايروس واصفاً الوضع في السكن الجامعي وفي الجامعة إجمالاً بالخطير محملاً السفارة مسؤلية ما تعرض له هو وزملاؤه وانهيار وضعهم الصحي بسبب تجاهل مطالب الطلاب للسفارة المرفوعة قبل أيام بايجاد حلول عاجلةونقل سكنهم مؤقتاً إلى مبنى السفارة.

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وأفاد أنور السفياني رئيس اللجنة التحضيرية لاتحاد طلاب اليمن في روسيا بأن 12 طالباً يمنياً في مدينة سرانسك، تحت المعاينة الطبية لأنهم اكتشفوا حالات من زملائهم في السكن وهناك احتمالية كبيرة بإصابتهم، كما أن بعضهم قد بدأت أعراض المرض لديهم لكن لا يوجد تأكيد رسمي لذلك.

وتابع السفياني في تصريح صحفي "الوضع لا يختلف كثيراً بالنسبة لطلاب موسكو فقد تم اكتشاف ثلاث حالات مؤكدة للفايروس بين الطلاب اليمنيين بينما احتجز ثمانية طلاب آخرون داخل السكن بسبب انتشارالفايروس في دور كامل من السكن وتم حجز الطلاب ومنعوا من الخروج، بالإضافة إلى سكن آخر يوجد فيه ما يقارب ثلاثين طالباً واحتمالية انتشار المرض كبيرة لأن السكنات بها حمامات مشتركة ومرافق مشتركة، فأصبح وضع الطلاب يرثى له وهم جميعاً مهددون بالإصابة بالمرض".

وحول رد فعل الجهات الحكومية وتفاعلها مع موضوع الطلاب قال السفياني "ناشدنا، طالبنا، لكن لا حياة لمن تنادي، تواصلنا مع كل رجالات الدولة من مكتب رئاسة الجمهورية ومكتب نائب الرئيس ووزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي وكل الجهات المعنية وأبلغناهم بما حصل وكذلك تم التواصل مع السفارة إلا أن دورها كان سلبياً كالعادة ولم تتحرك وحاولنا قدر المستطاع أن نتحرك وجمعنا مبالغ مالية ووزعناها على الحالات الطارئة وكلها بجهود ذاتية ولم تقدم السفارة حتى مليم واحد"