شكرا لقرائتكم خبر عن 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 131 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3889، فيما وصل عدد الوفيات إلى 159 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد المتعافين تماما من فيروس كورونا ارتفع إلى 498 شخصا.