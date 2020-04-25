شكرا لقرائتكم خبر عن رفض أممي لمخطط إسرائيل بضم أراض فلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رسالةً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عبّر خلالها عن رفضه للتوجهات والنوايا الإسرائيلية بإعلان ضم المستوطنات أو أية أجزاء من الضفة الغربية، مشددًا على أن قرارًا مثل هذا سيغلق الباب أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويقضي على أفق حل الدولتين.

وأفادت الجامعة العربية في بيان لها اليوم أن رسالة "جوتيريش" جاءت ردًا على رسالة كان قد بعث بها إليه "أبو الغيط" حذّر خلالها من خطورة التوجهات الإسرائيلية نحو استغلال الانشغال العالمي بمواجهة وباء "كورونا" بهدف تثبيت وضع قائم جديد، وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها، كما دعا الأمم المتحدة لتحمل مسئولياتها والتنبه لخطورة ما تنوي الحكومة الإسرائيلية القيام به على الاستقرار الإقليمي والأمن في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة نوّه في رسالته إلى أن اتخاذ الحكومة الإسرائيلية خطواتٍ نحو ضم المستوطنات أو أجزاء من الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، سيمثل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي، وشدد على ضرورة التعاون بين الحكومات لمواجهة الوباء العالمي، وليس الإجراءات الأحادية، كما أعرب في الوقت ذاته عن قلقه حيال الأوضاع الصحية في قطاع غزة والقدس الشرقية على وجه الخصوص.