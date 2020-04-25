شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تسجل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 8 حالات كورونا جديدة، مما رفع العدد التراكمي إلى 704 إصابة، وحالتي وفاة ما رفع عدد الوفيات في لبنان إلى 24 حالة .

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