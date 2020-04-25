بالفيديو.. نادي الزوراء يحيي الكوادر الطبية بطريقته الخاصة

ونشر النادي مقطع فيديو علق عليه قائلاً: " الى خط الصد.. تحية لكم من الكادر الاداري والتدريبي ولاعبي الزوراء لجهودكم الكبيرة التي بذلت في الحد من انتشار فيروس كورونا في العراق".

وتأتي هذه الالتفاتة الرائعة من النوارس للكوادر الطبية، لدور الأخيرة في تقليل الإصابات بفيروس كورونا بعدما بلغت نسبة الشفاء في العراق قرابة 60%.