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2020-04-25 | 14:08
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ونشر النادي مقطع فيديو علق عليه قائلاً: " الى خط الصد.. تحية لكم من الكادر الاداري والتدريبي ولاعبي الزوراء لجهودكم الكبيرة التي بذلت في الحد من انتشار فيروس كورونا في العراق".
وتأتي هذه الالتفاتة الرائعة من النوارس للكوادر الطبية، لدور الأخيرة في تقليل الإصابات بفيروس كورونا بعدما بلغت نسبة الشفاء في العراق قرابة 60%.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. نادي الزوراء يحيي الكوادر الطبية بطريقته الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.