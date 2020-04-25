بعد مناشدة عبر الخليج 365.. إجراء جولة مسح بمنطقة الشجيرية في بابل

وقال منديل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم إجراء "جولة مسح شاملة لمنطقة الشجيرية في بابل للكشف عن الحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا وأخذ عينات من المواطنين لغرض فحصها في المختبر"، مشيراً إلى "إتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من المرض وانتقاله".وكان شيخ عشيرة الشجيرية في محافظة بابل فاضل عبد الله الحديد وجه، أمس الأول الخميس، مناشدة الى وزير الصحة وخلية الازمة بشأن منطقة الشجيرية، مشيرا الى ان الاصابات بكورونا في المنطقة بارتفاع والاجراءات الصحية فيها "ضعيفة".

وقال الحديد في حديث لـ الخليج 365، إن "الإصابات ب‍كورونا بمنطقة الشجيرية في القرية العصرية ب‍بابل، بارتفاع"، مبيناً أن "هناك 10 إصابات من عائلة واحدة وملامسين لأغلب أبناء المنطقة".



وأضاف، أن "المنطقة تم عزلها الا أنها تعاني من ضعف الإجراءات الصحية"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد أطباء لفحص المصابين والتأكد من حالتهم أو إجراء عمليات تعفير فيها".

وناشد الحديد وزارة الصحة وخلية الأزمة بـ"إرسال أطباء للمنطقة لغرض فحص الملامسين لهؤلاء المصابين، وإجراء عمليات تعفير للحد من انتشار الفايروس أكثر من ذلك".