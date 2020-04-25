بعد تسجيل اصابة في الدور.. اجراءات ضد المخالفين للحظر

اعلن قائممقام الدور رئيس خلية الزمة في القضاء مقصود شهاب، السبت، بمحاسبة المخالفين للحظر الصحي، بعد تسجيل القضاء اصابة واحدة بكورونا.

وقال شهاب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم توجيه القوات الأمنية في القضاء بمحاسبة المخالفين لمقررات خلية الازمة".

واضاف ان "من أهمها الحظر الصحي والتشديد على اجراءات الدخول في السيطرات الخارجية ومنافذ القضاء والتأكيد على اجراءات الصحة وإلزام الافراد المغادرين والعائدين الى القضاء باتباع الإرشادات الصحية السليمة وإلزام الجميع بتقليل الحركة والاختلاط الا للضرورة القصوى وتقييد حركة الموظفين الحكوميين من والى القضاء وإخضاعهم لضوابط اللجنة المختصة في الوحدة الإدارية".