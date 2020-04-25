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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، السبت، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 122 حالة.
وأوضح الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل الحالات الجديدة بعد إجراء فحص معملي لنحو 1019 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضاف البيان أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 29 حالة بعد تعافي 4 حالات جديدة، فيما توقف عدد حالات الوفاة عند 3 فقط.
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