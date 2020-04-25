شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية: المتعافون من كورونا معرضون لإصابة ثانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت منظمة الصحة العالمية، السبت، إنه "لا دليل" حاليا على أن المتعافين من مرض "كوفيد-19" ولديهم أجسام مضادة غير معرضين لعدوى ثانية بفيروس كورونا المستجد.



وحذرت المنظمة، في بيان، من إصدار "جوازات حصانة" أو "شهادات أمان من المخاطر" لمن أصيبوا، وقالت إن هذا الأمر قد يزيد من خطر الانتشار، لأن هؤلاء الأشخاص ربما يتجاهلون الإرشادات.

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