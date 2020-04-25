شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، 25/نيسان/2020 تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما أعلنت تسجيل أربع وفيات.



وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 2892 إصابة.

وانتقل الفيروس إلى الكويت وعدد من الدول العربية عبر عائدين من إيران.

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