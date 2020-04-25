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الفلبين تسجل 17 وفاة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

الفلبين تسجل 17 وفاة جديدة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

أكدت وزارة الصحة الفلبينية، السبت، تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس المستجد وزيادة الإصابات بواقع 102.

 

وقالت الوزارة، في بيان، إن العدد الكلي للإصابات ارتفع إلى 7294 حالة والوفيات إلى 494 شخصا. كما تعافى 30 مريضا ليرتفع بذلك عدد حالات الشفاء إلى 792 شخصا.

 

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كانت الحكومة الصينية قد أرسلت خبراء إلى الفلبين، مطلع الشهر الجاري، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا بالتزامن مع بحث السلطات تمديد الإغلاق الذي فرضته في الجزيرة الرئيسية للحد من انتشار "كوفيد-19".

 

 

وقال سفير الصين لدى الفلبين هوانج شيليان إن الفريق الطبي الصيني الذي يضم خبراء متخصصين في مكافحة الأوبئة يتمتع بـ"خبرة في مكافحة الوباء من الجبهة الأمامية بمقاطعة هوبي، التي ظهر فيها الفيروس أولا".

 

وكان الرئيس رودريجو دوتيرتي قرر تمديد إجراءات العزل الصحي الصارمة حتى نهاية أبريل/نيسان لاحتواء انتشار الفيروس.

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