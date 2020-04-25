شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قطر.. تسجيل 833 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، 25/نيسان/2020، تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا؟



وبالإصابات المسجلة اليوم يرتفع العدد الإجمالي إلى 8419.

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