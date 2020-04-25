بريطانيا تقترب من حاجز 20 ألف وفاة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تقترب بريطانيا من حاجز الـ20 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، السبت، عند إضافة الحصيلة اليومية إلى إجمالي من ثبتت إصابتهم في البلاد وفارقوا الحياة في المستشفى وعددهم 19506 أشخاص.



وارتفعت حصيلة وفيات "كوفيد-19" في مستشفيات المملكة المتحدة، الجمعة، بواقع 684 وفاة في غضون 24 ساعة إلى 19506.

وتجاوز حاجز العشرين ألفا سيكون مزعجا بالنسبة للحكومة التي قال كبير مستشاريها العلميين، باتريك فالانس، في 17 مارس/آذار، إن إبقاء عدد الوفيات عند أقل من هذا الرقم سيكون "نتيجة جيدة فيما يتعلق بما نتمنى تحقيقه".

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ويوجد في بريطانيا خامس أعلى عدد رسمي لوفيات الفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وقال علماء إن معدل الوفيات لن يبدأ التراجع بسرعة إلا خلال بضعة أسابيع، ومن المرجح أن يزيد العدد الإجمالي للوفيات بالآلاف بمجرد إضافة حصيلة تتضمن الوفيات في دور رعاية المسنين.

وواجهت الحكومة البريطانية انتقادات لاذعة لقدرتها المحدودة على إجراء فحوص، ولعدم تزويد العاملين في مجال الصحة بما يكفي من لوازم الوقاية الشخصية لحمايتهم عند مجابهة المرض.

وكانت السلطات أبطأ في فرض العزل العام مقارنة بنظرائها في أوروبا.