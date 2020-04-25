وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 4 حالات وفاة جديدة و278 إصابة بـ"كورونا"

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ​الكويت​ية عبدالله السند، "تسجيل 278 حالة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجّلة إلى 2892، فيما سُجّلت 4 حالات وفاة كانت أصيبت بالفيروس".

ولفت في بيان، إلى أنّ "عدد الحالات المرتبطة بالسفر بلغ 13 حالة، 10 منها لمواطنين كويتيّين مرتبطة بالسفر إلى ​بريطانيا​، و3 حالات لمواطنين كويتيّين مرتبطة بالسفر إلى ​فرنسا​، وجميعها قدمت ضمن المرحلة الثانية من رحلات الإجلاء الجوي"، مبيّنًا أنّ "عدد الحالات المخالطة لحالات ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد 19" بلغ 252 حالة، فيما تمّ رصد 13 حالة أُخرى يجري البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم".