بارك الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اتّصال تلقّاه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للحكومة والشعب القطري المسلم وجميع المسلمين حلول شهر رمضان المبارك، معربًا عن أمله في أن "تغمر بركات وخيرات هذا الشهر الكريم الأمة الإسلامية".
وأشاد الجانبان خلال الاتصال بـ"علاقات التعاون المتنامية بين طهران والدوحة"، وأكّدا "ضرورة تقوية وتمتين هذه العلاقات".
ولفت روحاني إلى "التحركات الأميركيّة الأخيرة في المنطقة"، مشدّدًا على أنّ "إيران ترصد نشاطات الأميركيّين وتحرّكاتهم وتتابعها بدقّة، لكنّها لن تكون البادئة في أي اشتباك أو توتّر في المنطقة".
من جهته، ركّز أمير قطر على "ضرورة سعي جميع الدول للحيلولة دون اشتعال الأوضاع في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني خلال اتصال بأمير قطر: إيران ترصد تحركات الأميركيين بدقة ولن تكون البادئة بأي اشتباك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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