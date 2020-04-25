شفاء 43 مصابا بكورونا في الكويت ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 656

أعلن وزير الصحة ​الكويت​ي باسل الصباح، "شفاء 43 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" المسبّب لمرض "​كوفيد 19​"، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 656 حالة".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "التحاليل والفحوص المخبريّة والإشعاعيّة أثبتت شفاء تلك الحالات من "كورونا"، وسيتمّ نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصّص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".