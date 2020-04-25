القواس: حسان دياب بات يمثل وجدان الشريحة الكبرى من الشعب اللبناني

اعتبر عضو ​القيادة​ القطرية ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ ​محمد شاكر القواس​ أن رئيس الحكومة ال​لبنان​ية ​حسان دياب​ بات يمثل وجدان الشريحة الكبرى من ​الشعب اللبناني​، ويجسد آمالها وطموحاتها قي مواجهة ​الفساد​ المالي والسياسي وبناء دولة المواطنة والمؤسسات والعدالة بديلاً عن دويلة ​الطوائف​ و​المحاصصة​ والإستعباد. واعتبر القواس في تصريح له ردا على كلام رئيس الحكومة السابق سعد ​الدين​ الحريري بحق الحكومة ورئيسها حسان دياب أن رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ هو وحش الوصاية الأكبر ، والمؤسس الأول لنظام الفساد المالي والسياسي في لبنان ولمنظومة الرأسمالية المتوحشة و​الإقتصاد​ الريعي المدمر، على حساب الإقتصاد المنتج الوطني الحر.

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