عماد واكيم: ذكرى 26 نيسان هي صفحة مجيدة في تاريخ لبنان

قام عضوا تكتل "الجمهورية القوية" النائبان عماد واكيم وجان طالوزيان وبمشاركة النائب نديم الجميّل في الذكرى الخامسة عشر لانسحاب الجيش السوري من لبنان وبدعوة من منطقة بيروت في حزب القوات اللبنانية، بوضع أكاليل من الغار على نصب الرئيس بشير الجميل والشهداء في ساحة ساسين في الأشرفية، بحضور منسّق بيروت دانيال سبيرو، عضو المجلس المركزي رياض عاقل، أعضاء المجلس البلدي، مخاتير المنطقة وحشد من المسؤولين القواتيين في بيروت.
وعلى هامش المناسبة أكد واكيم في حديث صحفي أن ذكرى ٢٦ نيسان هي صفحة مجيدة في تاريخ لبنان، هي ذكرى اندحار الاحتلال السوري وهيمنته على لبنان، مشدداً أنه ورغم الظروف الصحية والإقتصادية الأليمة نستذكر هذا الإنجاز اللبناني العظيم لأن من لا يستذكر تاريخه يضيّع مستقبله، خاتماً كلامه بأن المواجهة مستمرة.
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