منسقة هيئة قضاء زحلة في "التيار" سلمت عبوات تعقيم وبذورا زراعية لمدير دار الصداقة

زارت منسقة هيئة قضاء زحلة في "​التيار الوطني الحر​" جيهان جبور حداد ومسؤولة الإعلام في الهيئة ناتالي عيسى حميمص، دار الصداقة في زحلة، حيث عقدتا لقاءً مع مدير الدار ​الأب طلال امطانيوس تعلب​ المخلصّي، الّذي تسلّم عددًا من عبوات التعقيم وحصصًا من البذور الزراعيّة لزراعة بعض الأراضي التي تحيط بالدار، حيث يقطن ويتعلّم فيها عدد من اليتامى وأولاد عائلات محتاجة أو تعاني مشاكل.

وشدّدت حداد على "أهميّة التكافل والتضامن لمواجهة الظروف الصعبة الّتي يمرّ بها البلد ولتخطّيها بأقل ضرر"، لافتةً إلى "التطلّع للقيام بمشروع تنموي اقتصادي بالتعاون مع الدار، لما فيه خير لشبابنا ومستقبلهم المهني".

كما التقت حداد وحميمص عددًا من الإعلاميّين في زحلة للمعايدة ولشكرهم على تعاونهم الدائم في نشر أخبار "التيار الوطني" في زحلة ونشاطاته على اختلافها، لا سيما في الظروف الحاليّة جراء أزمة "​كورونا​" والأزمة الاقتصاديّة. وتسلّموا حصة بذور زراعيّة الّتي أطلقتها "جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية - LNE" تحت شعار: "أمنك الغذائي، أمنو"، إضافة إلى عبوة تعقيم وحماية من "كورونا".