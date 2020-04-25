وهاب لدياب: أعرفك لا تنقصك الجرأة للاقدام وحشر المترددين

توجه رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ بالقول "ان استعادة قطاع ​الخلوي​ للدولة وبناء معامل ​الكهرباء​ هما مشروعا نجاح أو فشل للحكومة. وأعرفك لا تنقصك الجرأة للاقدام وحشر المترددين". إضغط للمزيد

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