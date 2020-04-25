البزري استغرب عجز الحكومة عن محاسبة الفاسدين ودعا المواطنين لأخذ المبادرة بمعاقبتهم

ركّز عضو اللجنة الوطنية للأمراض المُعدية ​عبد الرحمن البزري​، على أنّ "ما أدلى به رئيس الحكومة ​حسان دياب​ عن حاكم "مصرف ​لبنان​" ​رياض سلامة​ هو خطير ويستحقّ الوقوف عنده، ولو أنّ هذه المعلومات كانت في التداول لدى الرأي العام اللبناني".

وتساءل في تصريح، عن "عدم قدرة رئيس السلطة التنفيذية في لبنان محاسبة موظّف مرتكب مخالفات بهذا الحجم"، ومستغربًا "وقوف بعض القوى السياسيّة وغير السياسيّة إلى جانب موظّف متّهم بأنّه أحد مسبّبي إفلاس البلاد، وإفقار المواطنين وتدهور سعر صرف ​الليرة اللبنانية​، وتهريب رؤوس أموال السياسيّين والمتمولين ومصادرة أموال ذوي الدخل المحدود والفقراء".ط

وأعرب البزري عن أسفه لـ"مثل هذه الأمور الّتي لا تحدث إلّا في لبنان، حيث لا يستطيع رئيس السلطة التنفيذية التحقيق أو محاسبة موظّف مسؤول عن هدر الأموال العامة بسبب قيودٍ سياسيّة وطائفيّة ومذهبيّة"، داعيًا المواطنين إلى "أخذ المبادرة بمعاقبة الفاسدين، لأنّه بدا واضحًا من خلال جلسة ​المجلس النيابي​ السابقة ومن خلال ممارسة هذه الحكومة وتصريحات رئيسها، أنّ لا أحد يملك لا القدرة ولا الرغبة في معاقبة الفاسدين والسارقين".