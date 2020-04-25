النشرة: إطلاق حملة توزيع شتول وبذور زراعية في منطقتي مرجعيون وحاصبيا

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "بمبادرة فرديّة لتحفيز ​المزارعين​ الجنوبيّين على زراعة أرضهم وتحقيق الإكتفاء الغذائي، أطلقت الناشطة الإجتماعية اوديل سلامة، بالتعاون مع الرائد المتقاعد جمال أبو مراد، حملة توزيع الشتول والبذور الزراعيّة في منطقتي ​مرجعيون​ وحاصبيا".

وأوضحت سلامة أنّ "الهدف من المبادرة تأمين الزراعات الضروريّة لمواجهة الوضع الصعب الّذي نعيشه في ظلّ وباء "​كورونا​"، وفي ظلّ الأزمة الاقتصاديّة والماليّة الخانقة، ممّا يُحتم علينا أن يكون لدينا شيء مستدام"، لافتةً إلى أنّ "هذه الشتول والبذور الّتي نقدّمها اليوم، هي بذور تحتاجها كلّ عائلة لتأمين احتياجاتها واكتفائها الغذائي، علمًا أنّ ​الزراعة​ الّتي تؤمن القوت للناس، يمكنها أن تشكّل مدخولًا لهم في المستقبل".

وأشارت إلى "أنّنا أعددنا 6000 شتلة من الخضراوات، (البندورة، الخيار، الخس، الفليفلة الحلوة، الكوسى البذنجان، و​البطيخ​)، وحصصًا مماثلة بالكميّة نفسها، تتضمّن 14 نوعًا من البذور، بينها ​البامية​، الملوخية، الروكا، البقدونس، النعنع، السلق، ​السبانخ​ والفجل؛ لنوزّعها على أهالي منطقتي مرعيون وحاصبيا".