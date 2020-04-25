أبي خليل: المنظومة سقطت والنظام الاقتصادي الجديد إنتاج زراعي وصناعي ومعلوماتي

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "مضحك ومبكي أن بعض المستفيدين والمنظرين ل​منظومة​ الـ 92 المالية -الميليشياوية يستميتون بالدفاع عنها وهي تحتضر"، اضاف قائلا "يا جماعة تقبلوا انو المنظومة سقطت ونموذجها صار من الماضي، النظام الاقتصادي الجديد إنتاج زراعي وصناعي ومعلوماتي وقيمة مضافة مش ريع و مضاربة وسمسرة".

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