بانو: سلامة تقاعس عن قصد عن القيام بوظيفته لحماية الليرة

اشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​انطوان بانو​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "رب ​الفساد​ المالي بيرني مادوف لبنان، حاكم ​مصرف لبنان​ المركزي رياض سلامه تقاعس عن قصد عن القيام بوظيفته لحماية ​الليرة​ واستمر بخرق القانون، بحيث لم يقدم خلال 23 سنة (1997)، تدقيق حسابات ​المصرف المركزي​ للحكومة، وأخفى الخسائر الفادحة يلي تجاوزت 50 مليار ​دولار​". إضغط للمزيد

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