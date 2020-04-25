قوى الأمن: حاجز ضهر البيدر أوقف شخصين لقيامهما بسرقة سيارة من سد البوشرية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 17 نيسان 2020، تمكّن عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي، من توقيف: "م. ح." (مواليد 1996، سوري) و"غ. ع." (مواليد 1997، سورية)، لقيامهما بسرقة سيارة نوع "هيونداي توكسن" من سد البوشرية".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بالتحقيق معهما، اعترف الأوّل بسرقة السيّارة المذكورة بالتنسيق مع شخص يلقَّب بـ"أبو علي" من منطقة الهرمل لقاء مبلغ مالي قدره 2,000,000 ليرة لبنانية، يحصل عليه فور تسليم السيارة في المنطقة المذكورة"، لافتةً إلى أنّ "الموقوفين أودعا المرجع المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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