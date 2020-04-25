وزير الصحة من رياق: يجب ان نكون حذرين من فك الحظر والتعبئة العامة

اشار ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ خلال زيارته ​بلدية رياق​ – ​حوش حالا​ في ​البقاع​ للاطلاع على الاجراءات المتخذة لمكافحة ​فيروس كورونا​، الى اننا استطعنا احتواء انتشار فيروس "​كوفيد 19​"، ونحن بالمناسبة اليوم في منطقة رياق ونتيجة الفحوصات التي جمعت لا يوجد ​حالات​ انتشار للوباء لا بالحلقة الضيقة للعدوى ولا بالحلقة الاوسع او العينات العشوائية، واوضح ان بجهود الجميع تم حصر العدوى بالعائلة فقط.

ولفت حسن الى ان ​مجلس الوزراء​ قدم صورة غير نمطية على الاداء الشائع للدولة، كما انه كان هناك ثناء دولي على اداء ​الدولة​، ويجب ان لا ننغر او نكابر لان هذا الفيروس سريع الانتشار وفيه الكثير من الغموض، والادوية نتائجها جيدة ولكننا بإنتظار اللقاح للاطمئنان الكامل.

واوضح انه على المستوى الميداني نحن بمرحلة متقدمة من الاستجابة والجهوزية والمرحلة الثانية من العودة للحياة الطبيعية، ولكن يجب ان نكون حذرين، وفي ​سنغافورة​ كانت النتائج كارثية بعد فك الحظر سريعا، ونحن نعمل وفق معطيات لبنانية خاصة ونحن نتعامل بواقعية مع الامور، على امل ان نصل الى خواتم سعيدة.