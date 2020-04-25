كشف المتحدّث باسم وزارة الصحّة والعلاج والتعليم الطبّي الإيراني كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 1134 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 89 ألفًا و328 حالة لغاية الآن، بينهم 3096 في وضع حرج".
وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 68 ألفًا و193 شخصًا لغاية الآن، ولكن توفي 76 شخصًا جديدًا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 5650 شخصًا". ولفت إلى أنّ "410 آلاف و75 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بالفیروس في أنحاء البلاد كافّة حتّى الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية: 76 وفاة و1134 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 89328 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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