شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب إذاعة قرآن الفجر مسجلا على التليفزيون طوال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رياض عبد الستار، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، ووزير الدولة للإعلام، بشأن نقل شعائر وقرءان صلاة الفجر وبثها يوميا من تسجيلات التليفزيون سابقا من أحد المساجد مثل الأزهر أو الحسين، وإذاعتها يوميا على قنوات التليفزيون المصرى، لمعايشة المواطنين روح صلاة الجماعة ولرفع الروحانيات والمعنويات الدينية خلال شهر رمضان الكريم، وكذلك نفس الأمر مع صلاة الجمعة.

وأوضح عبد الستار، أن الظروف الحالية التى يتعرض لها الشعب المصرى والعالم لمكافحة وباء كورونا وتعليق الصلوات للحفاظ على أرواح المواطنين كإجراء احترازى لضمان عدم تفشى فيروس كورونا، خاصة بسبب التكدسات، مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الإجراءات الهدف منها عدم دخول مصر فى سيناريوهات مرفوضة لمواجهة الوباء.

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وطالب عضو مجلس النواب، أن يتم إذاعة قرآن الفجر مسجلا وكذلك صلاة الجمعة، مسجلة من أحد الجوامع على أن يتعايش المواطنين مع روحانيات شهر مرضان، وفى نفس الوقت لن يتم انتهاك القرارات الصادرة من قبل الوزارات المختصة بشأن تعليق الصلوات للحفاظ على المواطنين.

وكانت وزارة الأوقاف قد قررت تعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية فى رمضان، حيث قررت سابقا حظر إقامة الموائد فى محيط المساجد أو ملحقاتها، كما خاطبت المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومحافظة القاهرة بشأن عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الإمام الحسين "رضى الله عنه" هذا العام، وكذلك أى ملتقيات عامة بأى مديرية من المديريات فى الشهر الفضيل.