شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "اقتصادية البرلمان" : نتواصل مع الحكومة لوضع برنامج اقتصادى لما بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد النائب أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه تواصل مع الحكومة لضرورة وضع برنامج لما بعد كورونا كما تم وضع برنامج فى التوقيت الحالى للتصدى للتداعيات السلبية للأزمة وامتصاص أزمة كورونا ، قائلا" نحتاج لأن يكون الاقتصاد المصرى متمكن من التجاوز والشفاء سريعا من ناتج الصدمات فى أسرع وقت ممكن فيما بعد كما تحمل الصدمة فى الوقت الحالى".

ولفت وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه لابد من وضع قواعد لهذا البرنامج تكون بناء على أن يكون الارتداد الاقتصادى لأزمة كورونا بشكل أسرع ليكون الارتداد لمعدل النمو الذى كاد أن يقترب قبل أزمة كورونا لـ 6 % بشكل أسرع.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه لابد من وضع تسهيلات تمكن الاستثمار الأجنبى المباشر من النظر لمصر بعد أزمة كورونا وتهيئة المناخ لها لتجعله يفكر فى الذهاب لمصر أولا وليس لدولة آخرى، خاصة وأن هناك بيئة تسمح لذلك وليس فى قانون الاستثمار فقط بل هناك عوامل آخرى لابد من بحثها .

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وطالب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، بضرورة النظر لما ستتوجه إليه الاستثمارات بعد أزمة كورونا من الآن وعدم الانتظار لحين انتهاء الجائحة ليكون لدى الدولة خطة موضوعة عملت عليها وجاهزة ومهيئة فور انتهاء الأزمة عالميا .

واعتبر وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن مشروع قانون الإجراءات المالية للتعامل مع أزمة كورونا بما وضع فيه لتأجيل سداد الديون المستحقة لا يكفى بل هناك حاجة لبحث آليات التخفيف على الشركات الكبيرة ومتناهية الصغر لتكون عليها التزامات أقل بعد انتهاء هذه الجائحة وقادرة على التوجه لاستثمارات أكثر .