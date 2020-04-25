شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى باستثناء محال الملابس والأحذية من الغلق فى الخامسة مساءاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سمير البطيخى، باقتراح برغبة بشأن استثناء محال الملابس والأحذية من الغلق فى تمام الساعة الخامسة مساءاً، وغلقها فى تمام الساعة الثامنة على الأكثر خلال شهر رمضان، وذلك بعد قياس مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا وتوقعات الحكومة، ومراجعة الإجراءات التى سبق وأن أعلنت عنها الحكومة عن مراجعتها بشكل اسبوعى.

وأوضح البطيخى، أن الهدف من المقترح تخفيف للضغط والتكدس فى الشارع، خاصة وأن هذه الفئة من المكحال تشهد تكدس كبير خلال الفترة المقبلة، للإقبال المواطنين على شراء ملابس العيد، مما يستوجب أن يتم استثنائهم من قرار الغلق فى تمام الساعة الخامسة، شريطة أن تكون جميع التوقعات تسير فى الاتجاه السليم، لعدم المجازفة بمثل هذا الأمر الذى قد ينعكس على مسألة تفشى الفيروس فى المجتمع والدخول فى سيناريوهات مرفوضة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا المقترح يصب أيضا فى صالح ملاك هذه المحال، حيث أن الجميع يعلم مدى تأثر بعض القطاعات بهذه الازمة، وانعكت بالسلب على جميع الفئات، وفى حال تحسن الأوضاع لا مانع من استمرارهم فى العمل للثامنة مساء خاصة وان هذا التوقيت بمثابة أفضل مواسم السنة لتخفيف حجم الخسائر عنهم، بالإضافة لإعطاء جرعة تفاؤل للمواطن بإمكانية العودة للحياة الطبيعية بمرور الوقت وبالتزامن المواطن، وتوفير حالة البهجة والسرور للأطفال وفرحتهم بشراء ملابس العيد.

Advertisements