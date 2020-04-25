جمعية حقوق الإنسان التركية: نظام أردوغان يفرج عن العصابات ويقتل الشباب بالسجون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اتهم الرئيس المشارك لجمعية حقوق الإنسان التركية أوزتورك توردوغان، النظام الحاكم في بلاده بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، بالإفراج عن رجال المافيا وقتل الشباب التركى فى السجون.
جاء ذلك تعقيبًا على وفاة سجين تركي شاب، داخل سجون الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد دخوله في إضراب عن الطعام لمدة 297 يومًا، للمطالبة محاكمة عادلة بدلًا من التهم السياسية التي تلقيها السلطة عليه.
وقال الرئيس المشارك لجمعية حقوق الإنسان :"السلطة التي اخرجت المافيا من السجون لم تلب طلب مراهق بمحاكمة عادلة، والشاب الذي لم يتجاوز عمره 28 عامًا، يدعى «مصطفى كوجاك»، أضرب عن الطعام مدة 297 يومًا لمطالبته بمحاكمة عادلة، بعدما شهد شاهد سري، باشتراكه في الانقلاب المزعوم، وتم اعتقاله في السجن المغلق بإزمير ، ولسوء الحظ مات مصطفى اليوم ولم تتخذ الدولة أي إجراءات أو خطوات إيجابية إلى الآن.
وانتقد مساعد الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري ونائب إزمير تونجاي أوزكان، ظهور الرئيس رجب طيب أردوغان أثناء للنشيد الوطني عبر شريط مسجل، بدلا من البث المباشر، وفقًا لدعوته بخروج المواطنين إلى الشرفات والأداء الجماعي للنشيد في التاسعة من مساء اليوم احتفالات بذكرى بمورو 100 عام على تأسيس الجمعية الوطنية.
وقال تونجاي أوزكان في تصريحات ذكرها موقع تركيا الآن "لقد دعى رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الشعب للخروج من شرفات ونوافذ المنازل ( لإنشاد نشيد الاستقلال الوطني في تمام الساعة 9) ولكنه قام بتسجيل شريط لنشيد الاستقلال الوطني في القصر مع الأطفال بدلًا من البث المباشر.
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