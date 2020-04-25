شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط لـ" البرلمان": الانتهاء من تنفيذ 7320 مشروعا استثماريا بـ 591 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الانتهاء من تنفيذ 7320 مشروعا استثماريا خلال العام ونصف الماضيين (يوليو 2018 – ديسمبر 2019)، وذلك بتكلفة كلية بلغت 591 مليار جنيه للمشروعات المُنتهية.

وأوضحت الوزارة فى بيان خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2020/2021 أنه خلال عام ونصف فقط من برنامج عمل الحكومة، تحقق العديد من الإنجازات فى كافة القطاعات التنموية، يُذكر منها الآتى:

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قطاع الصحة:تطوير 35 منشأة صحية، وتجهيز 81 منشأة أخرى طبقا لمعايير الجودة المطلوبة فى منظومة التأمين الصحى اشلامل، وإنشاء 4 مستشفيات جديدة (العجمى بالإسكندرية، إسنا والعديسات بالأقصر، أبو تيج بأسيوط)، وإضافة 639 سرير جديد لمستشفيات وزارة الصحة، وإنشاء 18 نقطة إسعاف جديدة، وإنشاء 10 مراكز علاج لفيروس سى.

قطاع التعليم:إنشاء 18.1 ألف فصل جديد، وتوفير 1.1 مليون تابلت لطلاب المرحلة الثانوية، وإنشاء 38 كلية ومعهد جديد بالجامعات الحكومية، وإنشاء 3 جامعات حكومية جديدة.

قطاع الزراعة والرى:حفر وتطوير 225 بئر جوفى وخزان أرضى، وتوفير 18.5 مليار م3 من المياه الجوفية، والاستفادة من 1.5 مليار م3 من مياه الأمطار والسيول، وتأهيل وتبطين 262 كم من المجارى المائية، وتطوير شبكات الرى فى حوالى 17.6 ألف فدان، وصيانة وتطوير الترع ومخرات السيول بأطوال بلغت 129 ألف كم، وزراعة 280 ألف فدان بالزراعات العضوية، وإضافة جبس زراعة بحوالى 84.3 ألف طن لزيادة خصوبة الأراضى الزراعية.

قطاع الإسكان:تطوير 159 منطقة عشوائية، فضلا عن إنشاء 192 ألف وحدة إسكان، وتنفيذ عدد 60 مشروع مياه شرب بطاقة مليون م3/يوم وبأطوال شبكات 931.! كم، وتنفيذ 76 مشروع صرف صحى بطاقة 1.3 مليون م3/يوم وبأطوال شبكات 2487 كم.

وتكشف بيانات المتابعة للعام المالى 2019/2020 عن تنفيذ استثمارات حكومية بلغت 113 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – مارس) 19/2020 وبمعدل نمو بلغ 23% مُقارنة بالفترة ذاتها من العام المالى السابق، تركزت نسبة 37% منها فى قطاعى الإسكان والنقل، و27% فى قطاعى الصحة والتعليم.