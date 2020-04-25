الفلبين تسجل 102 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7294

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا- (د ب أ):

سجلت وزارة الصحة الفلبينية 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 7294، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الفلبين اليوم السبت.

وسجلت الوزارة أيضا 30 حالة شفاء جديدة و17 حالة وفاة. وحتى اليوم السبت، تعافى 792 شخصا من المرض، وفارق الحياة494 جراء الإصابة بالمرض.

وقالت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روساريو فيرجير إن 1101 عامل رعاية صحية على الأقل، تم تشخيص حالتهم على إنها إصابة بفيروس كورونا-434 طبيبا و400 ممرضة و55 من المساعدين في مجال التمريض و32 من الفنيين الطبيين و21 من العمالة الفنية بأقسام الأشعة.

واشارت روساريو إلى أن 26 عاملا من هؤلاء الأشخاص، هم 20 طبيبا وست ممرضات.